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19:12, 14 августа 2023Россия

Надувной военно-полевой храм показали на форуме «Армия-2023»

На «Армии-2023» показали надувной военно-полевой храм с холодильником и душем

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На форуме «Армия-2023» показали надувной военно-полевой храм с холодильником и душем. Об этом сообщил иерей Борис Гришин, его слова приводит РИА Новости.

По словам священника Русской православной церкви (РПЦ), надувная палатка-храм идет комплектом к приспособленному для перемещения в условиях зоны боевых действий автомобилю. Судя по опубликованным снимкам, машина внешне напоминает окрашенный в летний камуфляж туристический трейлер.

Кроме душа и холодильника в «храме на колесах» есть и два спальных места, на которых может разместиться его персонал — сам военный капеллан и его охранник-водитель.

По словам Гришина, передвижное святилище может быть собрано и разобрано в срок до двадцати минут, причем разбор осуществляется быстрее сбора. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что РПЦ освятила Запорожскую атомную электростанцию.

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    Марк Леонов
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