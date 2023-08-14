В ВСУ признали подготовку к возможному наступлению на Киев

Генерал ВСУ Наев признал подготовку к возможному наступлению ВС России на Киев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают подготовку на случай возможного наступления Российской армии на Киев. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев в интервью «РБК-Украина».

«Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал», — сказал генерал. Он добавил, что в настоящий момент у Вооруженных сил (ВС) России нет достаточного количества средств, «но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти».

Наев признал, что украинское военное руководство занято повышением боеготовности войск на киевском направлении и привлекает к работе представителей областных военных администраций.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. По его словам, «Украина взялась за невыполнимую миссию».