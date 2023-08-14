Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

Лидер Киргизии Жапаров запретил пропаганду нетрадиционных отношений среди детей

Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава государства подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который принят для создания безопасной информационной среды с целью обеспечения и укрепления нравственного, физического, психологического здоровья детей и подростков.

