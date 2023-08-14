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19:48, 14 августа 2023Бывший СССР

Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

Лидер Киргизии Жапаров запретил пропаганду нетрадиционных отношений среди детей

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди детей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что глава государства подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики», который принят для создания безопасной информационной среды с целью обеспечения и укрепления нравственного, физического, психологического здоровья детей и подростков.

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