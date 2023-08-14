Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:55, 14 августа 2023Из жизни

Картина из коллекции бабушки оказалась шедевром за 65 миллионов рублей

Картина из дома пенсионеров в Австралии оказалась ценным произведением искусства

Фото: @benquilty

Картина австралийской художницы Фреды Робертшоу стоимостью миллион австралийских долларов (65,8 миллиона рублей) несколько десятилетий провисела в частном доме пенсионеров, которые не знали о ее ценности. Об этом сообщает Daily Mail.

Кондитер Трейси Никл из штата Новый Южный Уэльс обнаружил ценное произведение искусства в коллекции бабушки и дедушки. Картина, написанная в 40-х годах XX века, много десятилетий украшала дом.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Изначально Никл планировал передать произведение искусства на благотворительность. Но после консультации с соседом, австралийским художником Беном Куилти, он решил оценить произведение и выяснил, что оно оказалось утерянным шедевром. Куилти тут же узнал картину и подтвердил ее ценность.

Хотя арт-дилер сразу предложил за работу Робертшоу минимум 600 тысяч австралийских долларов (39,4 миллиона рублей) и уверил, что на аукционе его цена поднимется минимум до миллиона, семья решила передать произведение в Национальную галерею Австралии в память о бабушке и дедушке — Джо и Джози.

По словам Трейси, денежная стоимость картины для него не важна, так как наследие его предков намного ценнее. После реставрации произведение будет выставлено в галерее.

Фреда Рода Робертшоу (1916–1997) — австралийская художница, известная своими неоклассическими фигурами и пейзажами.

Ранее сообщалось, что картина, найденная при оценке имущества в выставленном на продажу доме в Великобритании, ушла с молотка за 255 тысяч фунтов стерлингов (32,7 миллиона рублей). На картине, которая висела над кроватью в одной из спален, были изображены Мадонна с младенцем в сопровождении ангелов на фоне пасторального пейзажа.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Модель OnlyFans снялась в белье у королевского замка и столкнулась с полицией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости