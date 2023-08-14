Врачи предупредили о содержащихся в зубной пасте опасных веществах

Врачи Малышева и Гандельман: лаурилсульфат натрия и триклозан в пасте опасны

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман заявили в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале, что зубные пасты, содержащие лаурилсульфат натрия и триклозан, опасны для слизистой рта и щитовидной железы. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Проведены исследования, которые показали, что лаурилсульфат натрия опасен для мягких тканей нашего рта», — предупредила Малышева. Гандельман подтвердил слова коллеги и добавил, что из-за раздражения слизистой в ротовой полости могут появиться язвы.

Врачи также обратили внимание россиян на триклозан в составе пасты, который приводит к нескольким нежелательным эффектам. «Это воздействие на функции щитовидной железы, повышение уровня тестостерона, что не всегда хорошая вещь. И даже думается, что он канцероген», — высказался Гандельман.

Малышева добавила, что пасты с триклозаном, обладающие антисептическим свойством, запретили для широкой продажи. Сейчас их можно приобрести только по назначению врача.

Ранее врачи предупредили россиян о том, что привычка работать в огороде на корточках в жаркую погоду может привести к инфаркту. По словам Гандельмана, в таких условиях жидкость уходит, кровяные элементы начинают слипаться, формируется тромб, в результате чего может случиться инфаркт.