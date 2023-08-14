Великобритания перехватила два российских бомбардировщика

Замглавы МО Великобритании Хиппи: перехвачены два российских бомбардировщика

Британские ВВС перехватили два российских бомбардировщика в пределах зоны воздушного патрулирования НАТО в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов, заявил замглавы Министерства обороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи. Его цитирует Reuters.

«Сегодня утром пилоты на своих самолетах "Тайфун" вылетели на перехват двух российских бомбардировщиков дальнего действия, наблюдая за ними, когда они пролетали к северу от Шетландских островов», — сказал он.

В июне российские Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.