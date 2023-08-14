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14:37, 14 августа 2023Россия

Появились подробности о работе ПВО над Белгородской областью

При работе ПВО над Белгородской областью произошло падение фрагментов

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате работы ПВО над Белгородским районом Белгородской области произошло падение фрагментов, никто из местных жителей не пострадал. Такие подробности сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пробита кровля частного жилого дома. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Об инциденте стало известно ранее 14 августа. Гладков заявил, что в районе села Пушкарное были сбиты две воздушные цели.

Днем ранее, 13 августа, глава граничащего с Украиной региона России дважды сообщал о работе системы ПВО. Один беспилотник самолетного типа сбили в районе села Соломино.

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    Евгения Куликова
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