Появились подробности о работе ПВО над Белгородской областью

При работе ПВО над Белгородской областью произошло падение фрагментов

В результате работы ПВО над Белгородским районом Белгородской области произошло падение фрагментов, никто из местных жителей не пострадал. Такие подробности сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пробита кровля частного жилого дома. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Об инциденте стало известно ранее 14 августа. Гладков заявил, что в районе села Пушкарное были сбиты две воздушные цели.

Днем ранее, 13 августа, глава граничащего с Украиной региона России дважды сообщал о работе системы ПВО. Один беспилотник самолетного типа сбили в районе села Соломино.