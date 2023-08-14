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07:24, 14 августа 2023Россия

В Думе пригрозили Польше «последним днем Варшавы»

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Польша стала военной угрозой для России

Фото: Globallookpress.com

Закупка тысячи танков Польшей воспринимается как военная угроза для России. Об этом в беседе с Ura.ru заявил депутат Государственной Думы (ГД) от Крыма Михаил Шеремет. Парламентарий допустил, что в скором времени появится художественное огненное полотно с названием «Последний день Варшавы».

13 августа глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна закупит одну тысячу южнокорейских танков К2. Кроме того, министр пообещал насытить бронетанковые части армии танками американского производства.

«Такие действия Польши воспринимаются не иначе как военная угроза. Ее стремление в точности повторить судьбу нацистского украинского режима, разрушившего до основания некогда благополучную страну, вызывает сомнения в адекватности президента Анджея Дуды», — отметил Шеремет.

По мнению депутата, России следует Россия действовать против Польши не так, как по отношению к Украине.

В конце июля министр обороны Польши рассказал, что Варшава заказала в Южной Корее большую партию тяжелого вооружения и военной техники, в которую вошли 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50.

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    Анна Щербакова
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