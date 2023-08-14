Россиянин с эпилепсией пережил приступ в горах во время похода и попал на видео

МЧС: российский турист пережил приступ эпилепсии в горах Красной Поляны

Российский турист с эпилепсией пережил приступ во время похода по горам Красной Поляны в Сочи и был эвакуирован. Спасение мужчины попало на видео, его публикует Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что 35-летний Станислав возвращался из двухдневного похода с женой. О помощи попросила его супруга. Спасатели спустили мужчину вниз и передали медикам. Он отметил, что чувствует себя нормально.

Ранее россиянка, сломавшая ногу на горе в Сочи, была эвакуирована с вершины на вертолете. В непредвиденную ситуацию попала 65-летняя путешественница утром 12 августа. Женщина отправилась в поход в сторону вершины хребта Ачишхо в составе зарегистрированной туристической группы и поскользнулась на мокрой от дождя тропе.