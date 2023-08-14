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18:47, 14 августа 2023Силовые структуры

Российский повар поцеловал школьницу и спровоцировал проверку силовиков

В Челябинской области повар детского оздоровительного центра развратил школьницу

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Усть-Катаве (Челябинская область) 60-летний повар детского оздоровительного центра (ДОЦ) полез целовать 15-летнюю девочку, чем спровоцировал полицейскую проверку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, взаимностью подросток не ответила и рассказала об инциденте родителям. Сейчас силовики выясняют причины поступка мужчины. В отношении него могут возбудить уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Школьница работала вместе с поваром в ДОЦ, обеспечивая детям соответствующее пребывание.

Ранее в Пензе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Таджикистана, который совратил ученицу девятого класса городской гимназии и совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера.

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    Варвара Митина
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