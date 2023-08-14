В Госдуме высказались о наказании за съемку работы средств ПВО

Депутат Швыткин поддержал идею ужесточить наказание за съемку военных объектов

Украине будет сложнее вычислять военные и стратегические объекты на территории России, если запретить их съемку. Так в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался об идее ужесточить наказание за распространение таких кадров в сети.

«К сожалению, имеются факты, когда наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают тот или иной объект со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в это время кто-либо производит фото- или видеосъемку, что недопустимо. Тем самым раскрывают геолокацию нашего средства ПВО, что, безусловно, недопустимо, еще раз хочу отметить», — сказал депутат.

По словам Юрия Швыткина, чтобы Украина не могла использовать такую информацию в своих целях, стоит ужесточить наказание для тех, кто выкладывает это в интернет.

Подобного рода меры должны быть закреплены в законодательстве, здесь нужно продумать степень ответственности, это другой вопрос. Но это должно быть отрегулировано на законодательном уровне Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Я высказывал такое же предложение в свое время, когда беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в различные тыловые районы нашей страны проходили и выявляли с помощью фото- и видеофиксации наши средства. Во многом БПЛА помимо нанесения урона еще носят характер разведывательный. Они носят характер выявления наших соответствующих средств ПВО, поэтому, я думаю, это необходимо», — заключил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил внести изменения в российское законодательство и наказывать тех, кто публикует фото и видео военных объектов. «Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел», — написал он в Telegram-канале.