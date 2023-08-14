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08:32, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Запад обвинили в незнании причин конфликта на Украине

Создатель Alternatief Гителинк: Запад не знает причин конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк заявил, что западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гителинк обвинил Запад в незнании причин конфликта на Украине и подчеркнул, что большинство политиков отталкивается только от событий спецоперации. Однако они не знают истории кризиса, а большинство журналистов занимаются пропагандой. По мнению эксперта, конфликт начался с расширения НАТО на восток в 1990-х годах.

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«Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией. Об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту [Владимиру] Зеленскому», — подчеркнул Гителинк.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал продолжить международные переговоры по Украине. По его мнению, следует найти скорейшее решение для урегулирования кризиса в стране.

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    Марина Совина
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