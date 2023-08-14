Создатель Alternatief Гителинк: Запад не знает причин конфликта на Украине

Голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief Аб Гителинк заявил, что западные политики и СМИ не знают настоящих причин конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гителинк обвинил Запад в незнании причин конфликта на Украине и подчеркнул, что большинство политиков отталкивается только от событий спецоперации. Однако они не знают истории кризиса, а большинство журналистов занимаются пропагандой. По мнению эксперта, конфликт начался с расширения НАТО на восток в 1990-х годах.

«Люди, проживающие на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем РФ, хотят говорить на русском языке и хотят быть с Россией. Об этом все знают и в России, и на Украине, об этом известно и президенту [Владимиру] Зеленскому», — подчеркнул Гителинк.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал продолжить международные переговоры по Украине. По его мнению, следует найти скорейшее решение для урегулирования кризиса в стране.