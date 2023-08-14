В Запорожской области рассказали об авиаударах по местам скопления ВСУ

Рогов: ВС России нанесли авиаудары по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по украинским позициям в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжелой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов», — рассказал он.

Рогов уточнил, что основным местом удара стало ореховское направление, а тактическая авиация использовала 500-килограммовые бомбы ФАБ-500.

Ранее российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

