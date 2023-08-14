Шольца обвинили в желании договориться с Россией по Украине

Канцлера Германии Шольца обвинили в желании договориться с Россией по Украине

Нежелание Берлина отправлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus связано со стремлением канцлера Германии Олафа Шольца договориться с Россией по Украине. Об этом в интервью изданию Bild сообщил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Ретген.

«Канцлер Шольц до сегодняшнего дня упрямо отказывался определять победу Украины как цель германской политики», — сказал он, добавив, что нежелание поддерживать Киев «является результатом внутриполитического расчета».

Парламентарий также обвинил главу немецкого правительства в намеренном бездействии, мотивированном желанием «подтолкнуть Украину к переговорам с Россией».

Ранее обозреватель Тор Барфус обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредительстве Германии и Украине из-за сомнений в отправке ракет Taurus. Он считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания».