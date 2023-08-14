Семак оценил форму Марио Фернандеса

Тренер «Зенита» Семак заявил, что футболист Марио Фернандес набирает форму

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил физическую форму защитника команды Марио Фернандеса. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Специалист заявил, что футболист набирает форму и прибавляет от матча к матчу. «Он в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Мы очень этому рады», — подчеркнул Семак.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и в одной встрече Кубка страны. Он не отметился результативными действиями.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

