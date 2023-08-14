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15:53, 14 августа 2023Спорт

Семак оценил форму Марио Фернандеса

Тренер «Зенита» Семак заявил, что футболист Марио Фернандес набирает форму

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил физическую форму защитника команды Марио Фернандеса. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Специалист заявил, что футболист набирает форму и прибавляет от матча к матчу. «Он в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Мы очень этому рады», — подчеркнул Семак.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и в одной встрече Кубка страны. Он не отметился результативными действиями.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

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    Анастасия Борисова
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