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14:46, 14 августа 2023Мир

В США заявили о поддержке немцами отказа Берлина поставлять ракеты Taurus Киеву

Politico: немцы поддерживают отказ канцлера ФРГ Шольца поставлять Taurus Украине

Фото: Wikimedia

Большинство немцев поддерживают отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца в скором времени начать поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом пишет американское издание Politico.

По его данным, те же 80 процентов граждан ФРГ, поддерживающих отказ Берлина поставлять Taurus Киеву, «заявили о недовольстве работой правительства на фоне экономического спада» в Германии.

«Шольца больше всего волнует в данный момент не судьба Украины, а судьба его собственной правящей коалиции — альянса его партии социал-демократов, "зеленых" и либеральных демократов», — отмечает Politico.

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Берлин откладывает решение о поставке Taurus, аргументируя это необходимостью модернизации ракет, чтобы «Украина не могла атаковать ими российскую территорию», тем самым повторяя сценарий с отправкой танков Leopard 2.

«Украина вряд ли увидит Taurus (переводится как знак зодиака Телец) до следующей Эпохи Водолея (в данном контексте это означает очень нескоро или никогда)», — заключают авторы материала.

Ранее обозреватель Тор Барфус обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредительстве Германии и Украине из-за сомнений в отправке ракет Taurus. Он считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания».

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    Глеб Бажуткин
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