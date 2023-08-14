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12:32, 14 августа 2023Мир

В Германии назвали неприемлемыми удары по России ракетами Taurus

Депутат бундестага от СДПГ Арльт предостерег от ударов ракетами Taurus по России

Фото: axesofevil2000 / Wikimedia

Депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Арльт предостерег от ударов немецкими крылатыми ракетами Taurus по территории России. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

Арльт указал, что дальность крылатых ракет Taurus достигает 500 километров, поэтому их можно использовать для ударов по объектам на территории России. «Я действительно не считаю это приемлемым», — заявил он.

«Я думаю, что в публичных дебатах слишком мало критики и сомнений по поводу этих поставок», — отметил он, говорят о предоставлении крылатых ракет Украине. Поэтому он предложил «дать людям право голоса, а не просто отказаться от этих опасений».

Ранее обозреватель Тор Барфус обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредительстве Германии и Украине из-за сомнений в отправке ракет Taurus. Он считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания».

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    Александр Слабиев
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