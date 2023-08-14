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18:20, 14 августа 2023Путешествия

Женщина на семь лет просрочила визу и попала в тюрьму в Азии

В Сингапуре женщину посадили в тюрьму из-за просроченной на семь лет визы

Фото: Edgar Su / Reuters

Китаянка на семь лет просрочила визу ради образования сына и села в тюрьму Сингапура. Об этом сообщил сайт Channel News Asia.

48-летнюю Кан Лихонг приговорили к тюремному заключению на полгода за незаконное пребывание в азиатской стране в течение семи лет. Женщину также обязали заплатить штраф почти в 1,5 тысячи долларов США (около 153,5 тысячи рублей по курсу на 14 августа). Уточняется, что это наказание ей назначили вместо избиения палкой, которое в Сингапуре не назначают женщинам.

Суд выяснил, что последняя долгосрочная виза Лихонг действовала с марта 2015 по апрель 2016 года. После этого у нее было два месяца, чтобы покинуть страну, но она не уехала. 1 августа 2023 года ее арестовали и заключили под стражу. Лихонг предстала перед судом уже через неделю, причем у нее не было адвоката.

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Лихонг объяснила, что не вернулась в Китай, потому что ее сын (на тот момент ему было 18 лет) учился в школе в Сингапуре, ей нужно было заботиться о нем и зарабатывать деньги на оплату его обучения. А потом она не смогла уехать из-за пандемии коронавируса.

«Я признаю свою ошибку, но думаю, что это того стоило», — сказала Лихонг. Женщина также упрашивала судью смягчить приговор, однако он счел, что смягчающих обстоятельств в случае Лихонг не было.

Ранее Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам. Теперь получателем некоторых видов документов не нужно будет сдавать образцы отпечатков пальцев.

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    Мария Борисова
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