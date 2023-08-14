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22:04, 14 августа 2023Россия

Медведев порассуждал о лояльности «Яндекса»

Дмитрий Медведев порассуждал о лояльности компании «Яндекс»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о лояльности компании «Яндекс» по отношению к России. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

Как рассказал Медведев, он опробовал приложение «Шедеврум», которое генерирует картинки по запросу. «Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — поделился он.

По словам Медведева, он задумался о том, хорошо это или плохо. «Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — добавил политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что капитуляция поможет Украине прийти к миру. Однако, подчеркнул он, такой вариант урегулирования кризиса неприемлем ни для стран Запада, ни для киевских властей.

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    Марина Совина
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