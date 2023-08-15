Названы сроки отключения 3G в России

ТАСС: в России завершат использование связи 3G до 2030 года

В России запланировали завершить использование технологии связи 3G до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи, использование технологии 3G завершат в период с 2023 по 2030 год. Данные сроки назвали в рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года, с текстом которой ознакомились журналисты агентства.

Уточняется, что в период с 2023 по 2030 год будет реализован первый этап стратегии, в рамках которого также запланировали внедрить российское оборудование стандарта LTE на сетях связи. Также этот этап включает в себя опытную эксплуатацию российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready. К 2035 году совместное использование будет также касаться 6G.

Составители стратегии уточнили, что закрепление ключевых принципов развития сетей касается радиочастотного диапазона 4800-4990 мегагерц с потенциалом расширения до 4400-4990 мегагерц. Этот диапазон окажется основным для создания сетей мобильной связи пятого поколения и использования российских средств криптографической защиты информации.

В начале августа стало известно, что в России решили поддержать разработку отечественных вышек 5G. Минцифры выделит нескольким компаниям субсидию на создание базовых станций мобильной связи.