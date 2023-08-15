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16:22, 15 августа 2023Спорт

Акинфеев назвал своего кумира среди вратарей

Игорь Акинфеев рассказал, что Черчесов был его кумиром во вратарском искусстве
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своего кумира среди вратарей. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. Моим кумиром был Станислав Черчесов во вратарском искусстве», — рассказал Акинфеев.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Черчесов защищал ворота сборных СССР, СНГ и России с 1990 по 2000 год. Всего в составе команды он сыграл 49 матчей, пропустил 38 мячей, а 25 встреч провел всухую. С 2016-го по 2021-й он занимал пост главного тренера в российской национальной команде.

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    Ксения Курашкина
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