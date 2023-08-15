52-летняя ведущая снялась в купальнике на отдыхе

Британская актриса и ведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 52-летняя звезда предстала, лежа на каменистой поверхности. При этом она надела раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках и низкой посадке. На фото видно, что тело знаменитости выглядит подтянутым и упругим.

Свой образ Холден дополнила солнцезащитными очками и распущенными светлыми волосами. В качестве аксессуаров она выбрала браслеты на запястьях. Известно, что ведущая проводит отпуск на Средиземном море в Италии.

В июле Аманда Холден снялась в бикини под душем. На размещенном снимке 52-летняя звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. При этом она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.