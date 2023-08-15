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06:19, 15 августа 2023Россия

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 27 человек, пострадали 66

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва на заправке. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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