Медведь заглянул на свадьбу и съел все десерты

В США медведь стал гостем на свадьбе и съел все десерты

В США медведь стал неожиданным гостем на свадьбе. Об этом сообщает ABC7 News.

Жители штата Колорадо Брэндон Мартинез и Кейлин Макросси-Мартинез столкнулись с необычным инцидентом на собственной свадьбе. В их праздничный шатер в поисках еды заглянул медведь. Обнаружив стол с десертами, хищник решил угоститься сладостями. Несмотря на то что охрана быстро прогнала животное, медведь съел все, не оставив остальным гостям и молодоженам шанса попробовать праздничные лакомства.

Невеста выложила на своей странице в соцсетях серию фотографий, на одной из которых видно, как черный медведь наслаждается сладким, стоя прямо на столе. Необычные снимки привлекли внимание подписчиков и СМИ. «Сначала в ход пошли лимонные батончики, а затем каноли, которые мы особенно хотели попробовать. К сожалению, нам ничего не досталось», — рассказала Мартинез журналистам.

Ранее сообщалось, что в американском городе Торнтон кот по кличке Бруно прогнал медведя со своего двора. Черный медведь бросился в лес, увидев, что к нему приближается восьмикилограммовый кот породы мейн-кун.