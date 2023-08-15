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09:32, 15 августа 2023Россия

Названа причина взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Ural Mash: причиной взрыва на месторождении в ХМАО стала халатность при ремонте

Кадр: Telegram-канал Ural Mash / МЧС РФ

Взрыв на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел из-за халатности при проведении ремонтных работ. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала, взрыв произошел из-за воспламенения вырвавшихся в ходе работ паров. При взрыве была уничтожена труба, желобная емкость и насосная установка. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

О ЧП на нефтяном месторождении стало известно вечером 14 августа. На месте взрыва начался пожар на площади 100 квадратных метров. Местные власти сообщили о пятерых пострадавших, еще двоих человек спасти не удалось.

Ранее на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв газовоздушной смеси.

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    Алан Босиков
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