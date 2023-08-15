Стилист назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

Стилист Алена Носкова назвала джинсовую куртку визуально омолаживающей одеждой

Стилист Алена Носкова назвала россиянам визуально омолаживающую одежду. Соответствующую информацию приводит газета Metro.

В первую очередь эксперт обратила внимание читателей на цвет, фактуру, принт и силуэт вещей.

Выбирайте предметы гардероба, освежающие вас. Для портретной зоны подойдут более светлые и холодные оттенки, например, пастельные (молочный, голубой, пудровый, пыльно-розовый). Подберите несколько самых удачных цветов и используйте их. Атласные полуматовые ткани у лица тоже добавят свежести. Главное — не переборщить с блеском Алена Носкова стилист

Кроме того, на грядущий сезон собеседница издания посоветовала приобрести на выбор классическую джинсовую куртку, атласный бомбер, свободную косуху или плащ без декора. По ее словам, данные изделия позволяют выглядеть на несколько лет моложе.

Помимо этого, специалистка призвала отказаться от декоративных элементов в одежде. «Стразы, нашивки, вышивки и оборки чаще всего сильно простят образ. Лучше выбирать вещи лаконичные, однотонные и простые, они будут более актуальны и их проще сочетать между собой», — пояснила Носкова.

Среди прочего, Носкова добавила, что удачно смотрятся простая белая рубашка и популярные костюмы-тройки с жилетками. «Если хватит смелости и позволяет фигура — надевайте жилет на голое тело. Также свежо и актуально выглядят свободные мягкие классические костюмы с широкими брюками. Сочетайте их с простыми футболками и кедами», — уточнила она.

В качестве обуви стилист порекомендовала выбирать белые кеды. «В них комфортно, они добавляют образу современности и динамики. При этом выглядят более элегантно, чем кроссовки, и легко вписываются в разные по стилю образы. Если надоели белые кеды, обратите внимание на модели бежевого или коричневого цвета, они выглядят дорого и статусно», — заключила она.

Ранее в августе стилист Артем Терентьев назвал россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. В первую очередь специалист выделил брюки-карго с накладными карманами, отметив, что штаны модели «бананы» утратили свою актуальность.