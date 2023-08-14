Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:12, 14 августа 2023Ценности

Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

Стилист Артем Терентьев назвал брюки-карго самыми модными на осень 2023 года

Фото: Jason Leung / Unsplash

Стилист Артем Терентьев назвал россиянам самую модную одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

В первую очередь специалист выделил брюки-карго с накладными карманами, отметив, что штаны модели «бананы» утратили свою актуальность. Эксперт пояснил, что первые подходят женщинам разных возрастов и сочетаются практически с любым верхом.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Помимо этого, Терентьев посоветовал заменить кюлоты (широкие брюки, нечто среднее между юбкой-брюками и брюками палаццо — прим. «Ленты.ру») на классические модели со стрелкой. При этом он добавил, что обтягивающие «скинни» в грядущем сезоне будут антитрендом. Вместо них стилист порекомендовал приобрести расклешенные брюки.

«Все эти варианты будут хорошо смотреться на женщинах старше пятидесяти, потому что у красоты нет возраста. Не бойтесь экспериментировать», — подчеркнул Терентьев.

Ранее в августе стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали способ укрепить рубль

    Огромные клыки и чешую динозавра нашли на стройке в Москве

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости