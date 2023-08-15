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19:30, 15 августа 2023Бывший СССР

Названы особенности обороны России во время контрнаступления Украины

Полковник Матвийчук: минные поля стали преимуществом России при контрнаступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минные поля помогли Вооруженным силам России сдержать контрнаступление украинской армии, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности российской обороны, которые не позволили Киеву продвигаться вперед.

«Россия, памятуя о неудачах осенних сражений, подготовила глубокоэшелонированную оборону. Впереди обороны в так называемой полосе обеспечения стоят минные поля. Украина, сунувшись на это предполье или эту полосу обеспечения, потеряла личный состав и технику, не дойдя до переднего края обороны России», — объяснил он.

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Кроме того, Матвийчук считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться больших успехов, поскольку им не хватает техники и боеприпасов.

«Украина перед тем, как зайти в контрнаступление, амбициозно заявила, что она пробьет оборону с помощью западных танков. Переоценка своих возможностей не дала возможности выполнить задачу. Второе — чтобы прорвать оборону, нужно иметь шестикратное превосходство, у Украины его нет. Чтобы прорвать оборону, нужно иметь превосходство в артиллерии и авиации, но ни в том, ни в другом его нет. Последнее — чтобы прорвать оборону, нужно иметь абсолютное превосходство в танках, которого тоже у Украины нет», — добавил военный эксперт.

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень подготовки российских военных и их действия на поле боя не дают украинской армии добиться успеха в контрнаступлении. «Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов», — сказал глава оборонного ведомства.

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    Варвара Кошечкина
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