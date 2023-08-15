В Москве запустили движение по новым эстакадам

Собянин: открыто движение по двум эстакадам со съездом на МКАД

В Москве запустили движение по двум новым эстакадам со съездом на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Открыли движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД», — рассказал градоначальник.

Эстакады возведены в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Собянин отметил, что развязка упростит движение в районах Капотня, Марьино и Люблино, работы завершены на 60 процентов.

Ранее мэр столицы рассказал об эстакадах, возведенных через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра. Работы проводили без остановки движения по МЦК.