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16:19, 15 августа 2023Ценности

Названа распространенная ошибка при умывании лица

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон назвала распространенную ошибку при умывании лица. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает более 50 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом mattie.skincare, зачастую люди очищают кожу слишком быстро, из-за чего данное действие оказывается менее эффективным. «Поскольку вы используете смываемые продукты, им нужно время, чтобы подействовать», — заявила она.

Так, юзерша порекомендовала нанести средство для умывания и тщательно протирать кожу в течение 60 секунд. Она уточнила, что такую практику можно повторить дважды.

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Подписчики оценили совет девушки в комментариях под постом. «Я умываюсь максимум 20 секунд», «Я ухаживаю за лицом примерно полминуты», «Думаю, это как чистить зубы. Нельзя просто намазать их зубной пастой и смыть», «Можно умыть лицо, почистить зубы, а затем смыть средство с кожи», — высказались они.

В июле дерматолог Линдси Зубрицки раскрыла приводящие к старению кожи ошибки в уходе за лицом. Так, инфлюэнсерша заявила, что многие люди не начинают вовремя использовать в своей рутине антивозрастные косметические средства. По ее мнению, их необходимо включать в уход, достигнув 20 лет.

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    Екатерина Ештокина
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