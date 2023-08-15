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13:47, 15 августа 2023Бывший СССР

В Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО

В Нарынской области Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нарынской области гражданина республики задержали за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Уроженца региона задержали по подозрению в наемничестве после возвращения из России. По данным следствия, он якобы участвовал в СВО в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Как утверждают его родственники, до этого мужчина отбывал наказание в российской колонии, где принял решение присоединиться к ЧВК. Нарынский городской суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил гражданина Киргизии к десяти годам лишения свободы за участие в СВО. Позднее осужденный заявил, что считает себя россиянином, и попросил выдать ему российское гражданство.

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    Алевтина Запольская
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