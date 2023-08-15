Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Отменён
Энди Маррей
Цинциннати (м)
Петра Квитова
0:0
1-й сет
live
Анна Блинкова
Цинциннати (ж)
Спарта П
Сегодня
20:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
21:00 (Мск)
АЕК Афины
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Эмиль Руусувуори
Сегодня
22:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Линда Носкова
Завтра
01:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Цинциннати (ж)
17:50, 15 августа 2023Спорт

Литовский фигурист рассказал об отношении к россиянам за рубежом

Литовский фигурист Кочкерс заявил о хорошем отношении к россиянам за рубежом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом. Его слова приводит Sport24.

«То, что отношение не очень, — это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы — это ведь спортсмены, а не политики», — заявил 17-летний литовец. Он подчеркнул, что общение и тренировки фигуристов из разных стран продолжаются. По словам Кочкерса, из-за отсутствия россиян на турнирах нет конкуренции.

Кочкерс выступал на юниорских Гран-при и взрослом чемпионате Европы, где занял 29-е место. Он представляет Литву на международных соревнованиях.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Названа неожиданная причина повышения ключевой ставки в России

    Наряд блогерши сочли неуместным в парке развлечений из-за неожиданной детали

    В США связали ситуацию в Нигере со снижением американского влияния в мире

    «Цунами» из грязи затопило европейский город и попало на видео

    Россиянам отсоветовали покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки

    Назван самый доступный курорт Таиланда для россиян

    В России представили новую систему контрбатарейной борьбы

    Звезда «Очень странных дел» прокомментировала завершение съемок шоу

    Иностранный футболист назвал стереотип о России

    Варившего два года наркотики в доме свекрови россиянина осудили на 12 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости