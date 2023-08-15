Литовский фигурист рассказал об отношении к россиянам за рубежом

Литовский фигурист Кочкерс заявил о хорошем отношении к россиянам за рубежом

Литовский фигурист Даниэль Кочкерс рассказал об отношении к российским спортсменам за рубежом. Его слова приводит Sport24.

«То, что отношение не очень, — это все выдумки. Касательно фигуристов все отлично. Никто с политикой ничего не связывает. Фигуристы — это ведь спортсмены, а не политики», — заявил 17-летний литовец. Он подчеркнул, что общение и тренировки фигуристов из разных стран продолжаются. По словам Кочкерса, из-за отсутствия россиян на турнирах нет конкуренции.

Кочкерс выступал на юниорских Гран-при и взрослом чемпионате Европы, где занял 29-е место. Он представляет Литву на международных соревнованиях.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.