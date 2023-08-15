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15:32, 15 августа 2023Россия

Армия России поразила украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО

МО: в районе Краматорска поражен пункт управления системами РЭБ и ПВО ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки армия России поразила пункт управления системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что цель была поражена в районе Краматорска в Донецкой народной республики (ДНР).

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    Варвара Кошечкина
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