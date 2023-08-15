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06:20, 15 августа 2023Россия

Многоквартирный дом загорелся в Красноярске

Многоквартирный дом на площади 500 квадратных метров загорелся в Красноярске

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Многоквартирный дом на площади 500 квадратных метров загорелся в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в многоэтажном доме в переулке Маяковского поступило спасателям в 05:45 по местному времени (01:45 мск). Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 11 детей. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

По информации краевой прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, передает ТАСС. В связи с произошедшим ведомство проведет проверку управляющей компании.

10 августа мощный пожар вспыхнул в доме на Подмосковном бульваре в Красногорске из-за забытой на подоконнике вещи. Житель расположенной на 11-м этаже квартиры оставил на окне баллончик дезодоранта, аэрозоль несколько часов пролежал под солнечными лучами и взорвался. Никто из жителей дома не пострадал.

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    Марина Совина
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