60-летняя актриса поделилась фото в купальнике

Популярная американская актриса и телеведущая Лиза Ринна показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость предстала на фоне разосланной кровати в слитном купальнике с леопардовым принтом и глубоким декольте, демонстрирующим ее пышную грудь. При этом на размещенных снимках кадрах видно, что на теле артистки присутствуют косметические дефекты в виде пигментации и целлюлита.

Свой образ Ринна дополнила широкополой соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Кроме того, она отказалась от макияжа и аксессуаров.

В феврале Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Звезда «Мелроуз Плейс» посетила баскетбольную игру команды Lakers против Oklahoma City Thunder, которая состоялась на стадионе Crypto Arena. Знаменитость появилась на публике в блестящем оверсайз-бомбере, надетом поверх нижнего белья Alexander Wang.

