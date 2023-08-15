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01:00, 15 августа 2023Ценности

60-летняя актриса поделилась фото в купальнике

Фото: @lisarinna

Популярная американская актриса и телеведущая Лиза Ринна показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость предстала на фоне разосланной кровати в слитном купальнике с леопардовым принтом и глубоким декольте, демонстрирующим ее пышную грудь. При этом на размещенных снимках кадрах видно, что на теле артистки присутствуют косметические дефекты в виде пигментации и целлюлита.

Свой образ Ринна дополнила широкополой соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Кроме того, она отказалась от макияжа и аксессуаров.

В феврале Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде. Звезда «Мелроуз Плейс» посетила баскетбольную игру команды Lakers против Oklahoma City Thunder, которая состоялась на стадионе Crypto Arena. Знаменитость появилась на публике в блестящем оверсайз-бомбере, надетом поверх нижнего белья Alexander Wang.

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    Екатерина Ештокина
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