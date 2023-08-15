В ЛНР прокомментировали заявление Кеннеди-младшего о перевороте на Украине

Мирошник: причастность США к госперевороту на Украине признают официальные лица

В США уже официальные лица начали признавать причастность страны к государственному перевороту 2014 года на Украине. Об этом заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты финансировали акции протеста, которые проходили на Украине в 2013-2014 годах, которые привели к государственному перевороту. Он отметил, что ни правительство, ни СМИ об этом никогда не говорили.

«Уже официальные персоны констатируют, что американская власть откровенно и целенаправленно пренебрегает международными нормами и принципами. Они беспардонно вмешались во внутренние дела другого государства, профинансировали и легализовали государственный переворот и привели к власти подготовленных и чуждых этому народу марионеток», — заявил Мирошник.

США, по его мнению, несут прямую ответственность за события в Донбассе и совершают преступление по отношению к жителям Украины.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что США уже потратили на помощь Украине 130 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду.