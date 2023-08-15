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19:05, 15 августа 2023Путешествия

Названы лучшие «неморские» курорты России для отдыха осенью

«Туту»: лучшими российскими курортами без моря названы Сортавала и Абрау-Дюрсо

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В список десяти лучших «неморских» курортов России для осеннего отдыха вошли Сортавала, Абрау-Дюрсо и Пятигорск. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, в городе Сортавала, Республика Карелия, путешественникам предлагают подняться на гору Кухавуори, к Ладожским шхерам и съездить на остров Валаам по воде. В краснодарском Абрау-Дюрсо в бархатный сезон проходит сбор урожая, также там можно покататься на лошадях, сходить в баню и пройти мастер-классы на разные темы для взрослых и детей. Пятигорск привлечет россиян не только целебными водами, но и канатной дорогой до вершины горы Машук.

При этом Манжерок в Республике Алтай назван самым подходящим местом для отдыха наедине с собой. Кроме того, там есть канатные дороги, экотопы, экскурсии на багги, а для экстремалов — поездки на маунтинбайках. В списке также значатся Армхи (Ингушетия), Владикавказ (Северная Осетия), Гуниб (Дагестан), Самара, Аршан (Бурятия) и Нальчик (Кабардино-Балкария).

Ранее самыми недооцененными туристами российскими регионами стали Югра, Тыва и Коми. Уточняется, что в указанных местах проживание будет стоить дешевле популярных локаций.

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    Зарина Дзагоева
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