Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35

Источник ТАСС: число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35

Число погибших из-за взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

Официального подтверждения власти Дагестана и Минздрав России по этому поводу пока не предоставляли. До этого поступала информация, что в результате взрыва в Махачкале не удалось спасти 33 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что власти приняли решение ввести в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы режим чрезвычайной ситуации после взрыва на автозаправке.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, после огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Меликов позже разъяснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив автозаправки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.