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20:25, 15 августа 2023Интернет и СМИ

На Западе оценили оборонные способности России

ABC: Запад высоко оценил оборонные технологии России в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Технологии цифрового управления огневой поддержкой и система наблюдения за полем боя, используемые Россией в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, на Западе считают своим «интеллектуальным провалом». О высокой оценке оборонных способностей России со стороны Запада пишет обозреватель ABC Мик Райан.

«Если десятки лет назад противник мог обнаружить прорыв минных полей (...), то теперь этот процесс занимает минуту или две», — заявил журналист. Он отметил, что Россия успешно применяет обе технологии на поле боя. Райн также заявил, что считает это «интеллектуальным провалом» западных стран, оказывающим Вооруженным силам Украины помощь.

«Мы не ожидали применения этого нового сетчатого сенсорно-огневого комплекса в современных наземных операциях за последние пару десятилетий», — заключил он. Журналист добавил, что многие западные страны отметили эффективность российских оборонительных сооружений.

Ранее в Британии заявили, что немецкие танки Leopard, переданные украинской армии Германией, становятся добычей российских противотанковых ракет «Корнет», именуемых «охотниками за танками».

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