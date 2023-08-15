Россиянам назвали способ правильно выбрать подсолнечное масло

Диетолог Кабанов призвал использовать нерафинированное масло для салатов

Диетолог Алексей Кабанов призвал использовать нерафинированное (неочищенное) подсолнечное масло для приготовления салатов. Преимущества этого масла заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» перечислил «Ленте.ру».

Благодаря растительным маслам организм получает полиненасыщенные жирные кислоты, говорит Кабанов, но без повышения уровня «плохого» холестерина. Регулярное употребление растительных масел значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, атеросклероза. К тому же растительное масло уменьшает количество сахара в крови, добавил диетолог.

Растительные масла содержат активные полифенолы, борющиеся с воспалением в организме

Выбор рафинированного или нерафинированного масла зависит от способов приготовления, продолжает собеседник «Ленты.ру». В нерафинированном масле сохраняется больше полезных элементов. Его следует использовать при приготовлении салатов, употреблять в чистом виде, но жарить на нем нежелательно, предупреждает Кабанов.

Все дело в нагревании, точка дымления у нерафинированного масла — на уровне 100-160 градусов. Так что нормально пожарить точно не получиться. Масло просто быстро задымит и выкипит Алексей Кабанов диетолог

Рафинированное растительное масло нагревают при очищении, поэтому и точка дымления у него выше — более 200 градусов, объяснил диетолог. На нем можно спокойно жарить, дымить не будет. Масло сохранит приятный вкус продукта.

По словам Кабанова, пользы от рафинированного масла не меньше, но в салат его лучше не добавлять. Вкус у него не такой насыщенный, как у нерафинированного, и консистенция более жидкая.

Нерафинированное масло лучше употреблять в небольшом количестве в чистом виде. Рафинированное оставляем только для жарки, это фактически его главное предназначение

Алексей Кабанов диетолог

После вскрытия упаковки оба вида масла необходимо нужно хранить в холодильнике, заключил диетолог.

Ранее Алексей Кабанов развеял миф о продуктах, якобы провоцирующих набор веса. Он отметил, что фигуре вредят не продукты в чистом виде, а вредные добавки к ним.