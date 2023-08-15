Расчет группировки «Восток» под обстрелом уничтожил несколько орудий ВСУ

Артиллерийский расчет группировки войск «Восток», находясь под постоянным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил несколько артиллерийских орудий противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил Чехов, российские военные вели бой под командованием сержанта Шанкора Нагаймонова. За короткое время им удалось уничтожить несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка украинских боевиков.

Собеседник агентства пояснил, что Нагаймонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению противника в рамках контрбатарейной борьбы на одном из участков южнодонецкого направления.

Ранее сообщалось, что войска группировки «Запад» в течение одного дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Также стало известно, что российский танк в ходе боя на авдеевском направлении выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине. Экипаж боевой машины эвакуировался только после выполнения боевой задачи.