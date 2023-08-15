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07:30, 15 августа 2023Экономика

Оценена доля готовых поработать в отпуске россиян

«Зарплата.ру»: половина россиян готова выполнять срочные задачи во время отпуска

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Почти половина (44 процента) россиян работают во время отпуска, но каждого пятого из них это раздражает, следует из результатов опроса бизнес-клуба «Атланты» и исследовательского центра «Зарплата.ру», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

Как выяснили исследователи, каждый третий предприниматель даже в отпуске уделяет работе более шести часов в день. Руководители-отпускники чаще всего (39 процентов респондентов) вовлекаются в рабочий процесс на час-два ежедневно, а специалисты — до часа (26 процентов) в день отпуска.

Наиболее распространенными причинами (в 48 и 47 процентах случаев соответственно), по которым россиянам приходится прерывать отдых, в свою очередь были названы выполнения срочных задач и консультации коллег.

В опросе, проводившемся методом онлайн-анкетирования в августе 2023 года, приняли участие 2220 жителей российских городов-миллионников в возрасте от 25 до 55 лет.

Ранее более 40 процентов опрошенных россиян заявили, что за последний год стали реже брать отпуск. В то время как большинство респондентов идеальным форматом отпуска считают отдых дважды в год по две недели, в реальности такие каникулы могут себе позволить только 46,6 процента россиян, следует из данных финансовой онлайн-платформы Webbankir, опросившей две тысячи работающих граждан.

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    Дмитрий Воронин
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