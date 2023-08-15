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14:38, 15 августа 2023Бывший СССР

Стал известен диагноз наместника Киево-Печерской лавры

Адвокат Чекман: у наместника митрополита Павла диагностировали острый инфаркт

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла диагностировали острый инфаркт. Об этом сообщил его адвокат и протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«По официальной информации от учреждения здравоохранения митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда», — написал адвокат.

Ранее, 14 августа, стало известно, что Павла экстренно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева, где ему была проведена операция.

7 августа суд освободил наместника Киево-Печерской лавры под залог в 900 тысяч долларов. По словам Чекмана, залог за митрополита внесли около тысячи человек. Павел на видео обратился к братии и прихожанам, поблагодарив их за поддержку.

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    Алевтина Запольская
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