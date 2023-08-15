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06:35, 15 августа 2023Наука и техника

Из ананаса изготовили упаковку для продуктов

Polymers: из ананасовых стеблей создали упаковку для скоропортящихся продуктов

Фото: Unsplash

Команда ученых из Университета Махидол разработала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для пищевых продуктов из крахмала ананасовых стеблей. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.

В связи с проблемой использования пластмасс, которые наносят вред окружающей среде из-за невозможности биологического разложения, специалисты ищут новые подходы, которые могли бы заменить пластик в бытовых задачах. Особое внимание уделяется материалам на основе крахмала, например, из кукурузы и тапиоки. Теперь авторы представили новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, получаемого из сельскохозяйственных отходов. Этот метод предлагает решение кризиса пластиковых отходов без ущерба для продовольственной безопасности.

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В ходе серии экспериментов команда создала и протестировала пленки, изготовленные из ананасовых отходов, как в чистом виде, так и в сочетании с глицерином для повышения их пластичности. Испытания показали, что все пленки имели различную степень кристаллической структуры, что придавало им водостойкость. Кроме того, новые материалы обладали способностью замедлять естественный процесс созревания бананов. Открытие может иметь значение для разработки технологий по продлению срока хранения скоропортящихся продуктов.

В июле 2023 года сотрудники Государственного университета Кампинаса (Бразилия) и Института пищевых технологий представили биоразлагаемую пищевую упаковку на основе лимонена, который добывается из кожуры цитрусовых.

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    Елена Апазиди
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