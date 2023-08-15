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15:02, 15 августа 2023Россия

Участник военной операции в Сирии погиб во время учебного полета на Кубани

Погибшим в катастрофе с учебным самолетом Л-39 оказался полковник Вадим Гуров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Начальник Майкопского авиаполка, участник военной операции в Сирии Вадим Гуров погиб во время учебного полета на Кубани. Об этом сообщил глава республики Марат Кумпилов в Telegram-канале.

14 августа в Минобороны России рассказали, что в Краснодарском крае во время посадки разбился учебно-боевой самолет Л-39. В ведомстве тогда уверяли, что разрушений на земле удалось избежать. Из местных жителей никто не пострадал.

Глава Адыгеи отметил, что Гуров также защищал интересы России в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал Кумпилов.

Ранее при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30 в Калининградской области. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.

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    Анна Щербакова
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