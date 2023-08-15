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10:44, 15 августа 2023Ценности

Дочь Брюса Уиллиса снялась обнаженной через четыре месяца после родов

Фото: @rumerwillis

Дочь голливудских актеров и бывших супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис снялась без одежды через четыре месяца после родов. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 34-летняя актриса и певица предстала полностью обнаженной, наклонившись к камере и прикрыв грудь рукой. При этом она продемонстрировала татуировки и пирсинг на теле. В подписи к публикации Румер высказалась о материнстве и изменении внешности после появления на свет дочери, которую назвала любовью всей жизни.

«Это тело создало человека с нуля. (...) Я знаю, что оно все еще восстанавливается, но в какой бы форме оно ни оказалось, я просто благодарна за все, что оно сделало и продолжает делать», — заявила артистка.

26 апреля сообщалось, что у Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась первая внучка. «Ты чистая магия. Ты больше, чем мы могли мечтать», — написала в соцсетях Румер Уиллис, добавив, что новорожденную, появившуюся на свет 18 апреля, назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

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    Карина Черных
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