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17:17, 15 августа 2023Россия

В российском регионе объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна

МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лан»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На территории Приморского края объявили штормовое предупреждение. Соответствующая информация опубликована пресс-службой регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Сильные осадки накроют российский регион в период с 16 по 17 августа. Наиболее сложная обстановка прогнозируется в восточной половине края: очень обильные ливни. На восточном побережье дожди будут сопровождаться порывами ветра на мысах до 32 метров в секунду.

На востоке залива Петра Великого волны могут достигать четырех метров. На реках ожидаются подъемы уровня воды, что может привести к подтоплению прилегающих территорий. Ожидаются подъемы уровня воды с выходом воды из берегов. Создается угроза подтопления прилегающих территорий.

Непогоду принесет новый тайфун «Лан». 15 августа он перейдет через Японские острова, выйдет в Японское море и после этого доберется до восточного и особенно северо-восточного побережья Приморья.

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    Евгения Куликова
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