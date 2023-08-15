Московским ученым помогут монетизировать разработки

Московский инновационный кластер поможет ученым монетизировать разработки

Столичным ученым и образовательным организациям помогут монетизировать разработки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московский инновационный кластер и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности подписали соглашение, которое позволит сократить временные, трудовые и финансовые затраты на получение прав интеллектуальной собственности, а также число посредников, участвующих в управлении правами.

«Разработали комплексный набор инструментов — от сервиса для добровольной регистрации авторских прав до патентной упаковки. Это позволит упростить процесс для многих научных организаций и институтов и помочь им начать зарабатывать на своих разработках», — объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ученые смогут быстро оформить все необходимые документы, провести оценку стоимости разработок и разместить объекты интеллектуальной собственности на цифровых платформах. Реализация пилотной программы пройдет на базе блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и платформы i.moscow.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице введут новые меры поддержки социального предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса, которые прошли обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут получить гранты до 3 миллионов рублей.