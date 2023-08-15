Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Власти Севастополя предупредили о плановом уничтожении авиабомбы времен войны

На полигоне в районе Кара-Кобы в Севастополе 15 августа сотрудники МЧС будут производить плановое уничтожение авиационной бомбы SC-250 времен Великой Отечественной войны, из-за чего жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Работы будут проводиться примерно с 12:00 до 15:00. Боеприпас был найден накануне в районе Фиолентовского шоссе при проведении земельных работ.

«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

Аналогичное предупреждение он выпускал 4 августа. Тогда на том же полигоне утилизировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.