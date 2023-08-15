Сексопатолог назвала последствия длительного воздержания у пожилых людей

Сексопатолог Купер: длительное воздержание может привести к импотенции

При длительном воздержании от секса снижается либидо, ухудшается тонус интимных мышц, могут возникать болезненные ощущения и импотенция. Эти и другие последствия нерегулярной интимной жизни назвала сексопатолог Сари Купер в беседе с Daily Mirror.

По словам Купер, многие женщины теряют интерес к сексу после длительного воздержания. Однако она уточнила, что это правило не является универсальным и многие, наоборот, испытывают сильное желание близости. Мужчинам продолжительный отказ от секса грозит эректильной дисфункцией, предупредила Купер. По ее словам, проблемы с потенцией чаще наблюдаются у пожилых мужчин.

Специалистка добавила, что периоды без секса плохо сказываются на тонусе интимных мышц. По ее словам, эта проблема особенно актуально для женщин среднего и пожилого возраста. «Без регулярных половых актов стенки влагалища истончаются, что может привести к болезненному сексу при возобновлении половой жизни», — сказала Купер.

Еще одним последствием воздержания сексопатолог назвала чувство беспокойства и угнетенности. Она объяснила, что физическая и эмоциональная близость помогает бороться со стрессом.

Ранее врач гинеколог-эндокринолог Давид Айрапетов предупредил о вреде нерегулярной половой жизни для здоровья. По его словам, длительное воздержание может привести к гормональному дисбалансу и проблемам с зачатием детей.